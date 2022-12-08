أمين عسير يفتتح معرض بلدية بيشة للتطوع البلدي (عطاء ونماء)

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افتتح أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي ، معرض “عطاء ونماء” الذي تنظمه بلدية بيشة؛ للتعريف بالعمل والمبادرات والفرص التطوعية بالمحافظة ومراكزها؛ تأكيدًا منها بدورهم وأنهم شركاءٌ في المسؤولية المجتمعية بجهودهم وعطائهم.

بدوره، بين رئيس بلدية بيشة الأستاذ علي آل جلبان أن المعرض يأتي تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع، مفيدًا بأن منطلقات العمل التطوعي في البلدية كثيرة ومتنوعة وهذا ساهم في فتح باب المشاركة والمُساندة من قِبل المتطوعين والمتطوعات، مقدمًا شكره لأمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي على حضوره ومشاركته في افتتاح المعرض.

وأوضح آل جلبان خلال حديثه أن بلدية بيشة تفخر بالوصول إلى أكثر من ٦٥٩٣ متطوعًا ومتطوعةً وتحقيق ٢٧٤٢٤ ساعةً للعمل التطوعي إلى جانب ١٧٥ فرصةً تطوعيةً خلال هذا العام فضلاً عن توفير الكثير من المجالات المُفعلة للعمل التطوعي، مؤكدا أن البلدية ماضية في العمل ضمن توجه رؤية المملكة في مجال المبادرات التطوعية مع الحرص على حفظ حقوق المتطوع والعمل على تشكيل الوعي ونشر ثقافة العمل التطوّعي وتعزيزها في المبادرات والفرص البلدية.