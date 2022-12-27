أمين عسير يقف على مشروع ملعب البلدية بقنا

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وقف أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي على مشروع ملعب قنا الذي تنفذه البلدية على مساحة اجمالية تبلغ 40الف متر مربع فيما تبلغ مساحة الملعب 7الاف متر مربع وتبلغ مساحة المدرجات بالملحق الأرضي1800 متر مربع فيما تبلغ مساحة المواقف الأمامية ١٦ الف متر مربع وتبلغ المساحة خلف المدرجات ٤٥ الف متر مربع وتم عمل مدرجات تستوعب اكثر من 1800متفرج ومنصة لكبار الزوار تستوعب اكثر من 120 فرد ويحتوي الملحق على غرف لتغيير الملابس وغرفة مستودع وغرفة تحكيم ودورات مياه ومغاسل اوضح ذلك رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي مشيرا الى أنه تم تنفيذ المشروع بعد النجاح الكبير الذي شهدته دورة قناة لكرة القدم العام الماضي والذي حضي بمتابعة كبيرة وحضور كثيف للجمهور في الملعب السابق.