أمين عسير يناقش خطط ومشاريع الاستثمار ومعالجات التشوه البصري في القطاع التهامي

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التقى أمين منطقة عسير المندس عبدالله الجالي صباح أمس رؤساء البلدية في القطاع التهامي في الاجتماع الذي عقد في بلدية محايل وحضرة رؤساء بلديات محايل والمجاردة وبارق وبحر أبو سكينة وقنا حيث ناقش معهم خطط ومشاريع الاستثمار والمشاريع البلدية تحت التنفيذ وكذلك المعتمدة في الميزانية ٢٠٢٣ كما تم في عرض مرئي استعراض أعمال البلديات في معالجة التشوه البصري وأكد على أهمية مضاعفة الجهد في معالجتها وتحسين المشهد الحضري

وتقديم الخدمة للمجتمع بالمستوى المتميز.

من جهة ثانيه قام الجالي أمس بزيارة لمخطط الإسكان بالخوارم و تفقد مشروع جبل المقيصرة الذي يربط الحزام الدائري بمحايل وزار و أيضا مخطط الصناعية كما تضمنت الزيارة جولة على عدد من المواقع في نطاق البلديات والتقى خلال زيارته عدد من المواطنين واستمع الى مطالبهم ووجه الجهات المختصة بمتابعة الإجراء حيالها.