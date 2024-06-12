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أمين عسير يوجه بتطبيق الإنارات الصحيحة في مهرجانات وفعاليات عسير المؤقتة

12 يونيو 2024 - 3:29 مساءً

المناطق_عسير

وجه أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي وبناء على توجيهات أمير المنطقه ورئيس هيئة تطويرها بضرورة تطبيق الإنارات الصحيحة في مهرجانات وفعاليات عسير المؤقتة والدائمة بجميع أشكالها وفق ما جاء في دليل الإنارة، أوضح ذلك وكيل الأمين للمشهد الحضري والتشوة البصري المهندس خالد العمري مشيرا أنه هذا التوجيه من شأنه الحفاظ على جمال المدينة وإظهارها بالمظهر الجيل ليلا موكد أنه سيتم تطبيق جميع الاشتراطات والمعايير ووسائل السلامة اللازمة عند إقامة هذه المهرجانات لتكون هذي الا نارات نموذجية وبما يتماشى مع تطلعات المشهد الحضري.

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