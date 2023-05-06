أمين مجلس التعاون: الاجتماع التشاوري لوزراء الصحة ركز على أهمية الارتقاء بالمنظومة الصحية الخليجية والتطورات الصحية والإنسانية في السودان

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أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن وزراء الصحة بدول المجلس ناقشوا خلال الاجتماع التشاوري على سبل تطوير الارتقاء بالمنظومة الصحية الخليجية، وتعزيز أوجه التكامل والترابط بين دول المجلس في المجال الصحي.

جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون الذي عُقد في محافظة العلا اليوم، برئاسة معالي وزير الصحة بسلطنة عمان -رئيس الدورة الحالية- الدكتور هلال بن علي السبتي).

وقال معاليه: “إن اجتماع اليوم يأتي بناءً على التوجيهات الكريمة من قادة دول المجلس وحرصهم على توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطن الخليجي، وأن تكون دول المجلس في مقدمة الدول المتميزة في مجال الصحة، مبيناً أن الاجتماع التشاوري ناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، الهادفة إلى زيادة وتبادل الخبرات الخليجية في المجال الطبي، للخروج بنتائج وقرارات تصب في مصلحة وصحة شعوب دول المجلس.

وأضاف: “أن الاجتماع ناقش كذلك التطورات الصحية والإنسانية في جمهورية السودان الشقيقة بسبب الأزمة الحالية فيها وسبل توحيد الجهود الطبية والإغاثية لدعمها، مؤكداً أن دول المجلس منذ بدء الأزمة السودانية قامت بإطلاق الحملات الإغاثية على المستوى الحكومي والشعبي وتسيير الرحلات الجوية لإرسال المواد الطبية والإغاثية للشعب السوداني الشقيق، مشيداً بالجهود الكبيرة للمملكة العربية السعودية وتنفيذها لأكبر عمليات إجلاء إنسانية لرعايا العديد من الدول.

وأوضح أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مخرجات الاجتماع الأول للهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء، وإحاطة وزراء الصحة في دول المجلس بالتطورات وآخر المستجدات فيما يتعلق باتفاقية وميثاق وآليات منظمة الصحة العالمية حول التأهب والاستجابة والوقاية من الجوائح المعدة من قبل هيئة التفاوض الدولية.