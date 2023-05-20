أمين مجلس التعاون: الدور المحوري للمملكة وجامعة الدول العربية أسهم بنجاح القمة العربية

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أشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي بنجاح أعمال القمة العربية الـ32، والدور المحوري للمملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية الذي أسهم بنجاحها وما خرجت به من نتائج إيجابية للدول العربية.

وأعرب معاليه في تصريح، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الجهود والإمكانات والدعم الكامل والتسهيلات اللازمة التي قامت بها المملكة لاستضافة وتنظيم القمة العربية.

وقال: إن اجتماع الدول العربية في هذه القمة وفي ظل ظروف حساسة لمناقشة القضايا المهمة التي تهم شعوبها ويعزز تعاونها الإقليمي، يؤكد حرصها على التضامن العربي لمواجهة التحديات والصعوبات وتذليلها.

وأضاف أن القمة العربية تمثل منصة حاسمة للتشاور والتعاون بين الدول العربية، وفرصة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ومناقشة الموضوعات العالقة وتبادل الخبرات لما فيه خير لشعوب المنطقة، وأن نجاح القمة يعزز قدرة العالم العربي على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعوبه، والعمل بشكل مشترك وتعاون وثيق لتحقيق أهدافه المشتركة.