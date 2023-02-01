أمين مجلس التعاون يهنئُ القيادة الرشيدة بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس آسيا 2027

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رفعَ معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، التهاني والتبريكات لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليِّ العهد رئيس مجلس الوزراء، -حفظهما الله – بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية باستضافة كأس آسيا 2027م.

وبهذه المناسبة أعرب معالي الأمين العام عن بالغ سعادته وفخره لفوز المملكة باستضافة هذا الحدث، مشدداً على أن استضافة حدث قاري كبير من شأنه أن يؤكد للعالم بأكمله قدرة المملكة على تنظيم الفعاليات والمناسبات والأحداث المهمة، مؤكداً معاليه أن هذه الاستضافة تمثل إنجازاً خليجياً يضاف إلى رصيد الإنجازات الخليجية التي تحققت سابقاً في دول المجلس كافة، ويبرهن للعالم بأكمله قدرة الكفاءات الخليجية على تحقيق الطموحات والنجاحات في جميع المجالات، بالإضافة إلى قدرتها الإبداعية التي تعد فخراً واعتزازاً لأبناء دول مجلس التعاون والدول العربية، راجياً للمملكة العربية السعودية والقائمين على استضافة هذا الحدث الرياضي المهم دوام التوفيق والتقدم.