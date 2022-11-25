أمين منطقة الباحة يوقع عقود مشاريع نظافة لبلدية العقيق والمخواة

المناطق-صقر الغامدي

وقع أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط عقود مشاريع نظافة لكل من بلدية محافظة العقيق وبلدية محافظة المخواة بمبلغ إجمالي وقدره(39.776.470) مليون ريال.

من جهة ثانية وبتوجيهات سعادة أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط قامت بلدية معشوقة بالباحة بالإستعداد التام للتعامل مع الحالة المطرية الحالية، ورفع جاهزية المعدات والعمالة وفريق الطوارئ لموسم الأمطار .

من جهة أخرى واصلت وكالة الخدمات ممثلة في بلدية الباحة الفرعية أعمالها اليومية في نظافة الشوارع الرئيسية لرفع مستوى النظافة العامة وذلك ضمن خطتها التشغيلية لنظافة مدينة الباحة.