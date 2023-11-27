أمين منطقة الرياض ووزير السياحة ودبلوماسيون يطّلعون على جهود سدايا في “واحة الإعلام” بباريس

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قام صاحبُ السموِّ الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، ومعالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء في عدد من الدول وجمع من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى فرنسا، بزيارة اليوم لجناح الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” المشارك في النسخة الدولية الثانية من “واحة الإعلام” الذي تنظمه وزارة الإعلام في باريس، بالتزامن مع مشاركة المملكة في اجتماع الجمعية العمومية (173) لاختيار الدولة المستضيفة لمعرض إكسبو 2030، خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2023.

واطّلع سمو أمين منطقة الرياض ومعالي وزير السياحة والوفد الزائر على مايحتويه جناح سدايا من أركان تستعرض جهودها في إدارة المدن الذكية وماتحتويه المنصة الوطنية للمدن الذكية ومنصة سواهر اللتين تضمان مؤشرات تشغيلية حية لمتابعة القطاعات الأمنية والحيوية في مدينة الرياض لدعم المشغلين في مراقبة مستوى الخدمات؛ بهدف رفع مستوى جودة الحياة بالإضافة إلى وجود مؤشرات استراتيجية وتحليلات متقدمة ونماذج محاكاة تدعم بناء الخطط والتوجهات المستقبلية.

كما شاهد الجميع المبادرات الرقمية التي قدمتها سدايا بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية من خلال تطوير بنية تحتية وطنية مبتكرة، وإطلاق الطاقة الكامنة للبيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

ومنذ افتتاحه الجناح ضمن “واحة الإعلام” شهد زيارة معالي وزير خارجية غامبيا ممادو تانغارا، وسفراء عدد من الدول العربية والأوروبية والأفريقية المعتمدين لدى فرنسا.

وتسعى “سدايا” من خلال هذه المشاركة إلى إبراز ما وصلت إليه المملكة من تقدم في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، حتى تبوأت خلالها أعلى المؤشرات العالمية في تلك التقنيات المتقدمة، علاوة على ما قامت به “سدايا” باسم المملكة من جهود متعددة في نقل وتوطين وإنتاج المعرفة بمجالات الذكاء الاصطناعي دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.