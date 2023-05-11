أمين منطقة الرياض يقف على عدد من المشاريع الإنشائية لحدائق الأحياء في العاصمة

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وقف صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض اليوم في جولة تفقدية على عدد من مشاريع الحدائق داخل الأحياء، وذلك للاطلاع على آليات سير العمل فيها، ومدى تحقيقها لمستهدفات الأمانة وفق احتياجات ومتطلبات السكان.

وتأتي الجولة لتأكيد اهتمام سمو الأمين ومتابعته لتعزيز مفهوم الحديقة كمكان مناسب لكافة أطياف المجتمع من السكان، بالإضافة إلى رفع نسبة المسطحات الخضراء وتنمية الغطاء النباتي، التي ستسهم في رفع تصنيف مدينة الرياض في هذا المجال.

واطلع سموه خلال الجولة على معرض عينات مواد تنفيذ المشاريع واستخداماتها وكذلك معايير جودتها بأحد مكاتب المشاريع الخدمية وصيانتها، إضافة إلى فلسفة اختيار مواد التشطيب، وآليات اختيار تسميات الحدائق، والميزات النسبية لكل حديقة، مشيدًا بجهود القائمين على أعمال مكتب المشاريع، ومؤكدًا على أهمية مراعاة زيادة المسطحات الخضراء والتشجير في تصاميم حدائق الأحياء.

فيما تعمل الأمانة ضمن سعيها لزيادة عدد الحدائق في مدينة الرياض على متابعة أعمال التصميم والتطوير والتنفيذ من خلال توزيع عدد من مكاتب المشاريع الخدمية وصيانتها في مختلف أنحاء المدينة لتحقيق تطلعات السكان المجتمعية والترفيهية، بالإضافة إلى منافسة تجارب أفضل مدن العالم، وتسعى أمانة منطقة الرياض أيضًا من خلال زيادة عدد حدائق الأحياء إلى خفض مدة وصول السكان للحدائق إلى أقل من 10 دقائق سيرًا على الأقدام.