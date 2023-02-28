أمين منطقة الرياض يكشف موعد تشغيل خطوط الباصات والمترو (فيديو)

المناطق ـ أحمد حماد

قال أمين منطقة الرياض، صاحب السمو الأمير فيصل بن عياف، إن كل المدن العالمية بها زحام، مشيرا إلى أن الخطة الحالية تستهدف توفير أكثر من خيار للتنقل أمام المواطن لحل تلك الأزمة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “في الصورة” المعروض عبر روتانا خليجية، أن القطار سيسهل على الشخص الوصول في نص المدة، موضحا أن من أكبر التحديات الآن هي توفير خيارات تنقل للمواطنين.

ولفت إلى تجربة اليابان في التعامل مع هذه الملف، حيث أصبح 12% من المواطنين يقضون مصالحهم عن طريق السيارات الخاصة، مبينا أنه على العكس تمامًا يوجد 90% من سكان الرياض يتنقلون بسياراتهم الخاصة والـ 10% عبر سيارات أيضا مثل “أوبر”.

وشدد على أن مشروع النقل داخل الرياض، ضخم، ويمثل نقلة نوعية، وهو الأكبر من نوعه ينفذ مرة واحدة.

وأشار أمين منطقة الرياض إلى أن تشغيل خطوط الباصات سيكون خلال أسابيع، موضحا أنها ستسهم في حل المشكلة بشكل كبير حيث إن طاقتها الاستعابية عالية، مبينا أن مشروع المترو واجه بعض الصعوبات بسبب الجائحة، لكنه سيبدأ خلال عام.