أمين منطقة حائل: زيارة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان للقطاع البلدي سيكون لها دور داعم في نهضة الخدمات

المناطق_هاني المحيفر

أكد امين منطقة حائل المهندس سلطان حامد الزايدي أن زيارة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل للقطاع البلدي في المنطقة سيكون لها دور كبير في دعم الخدمات مطلعا على اهم الاحتياجات التي سيكون لها نصيب واسع بدعم ومتابعة سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه يحفظهما الله.

وقال الزايدي أن ما تشهده المملكة من حراك تنموي في جميع القطاعات وخاصة قطاع تحفيز المدن ضمن القطاع البلدي يُعد أحد توجهات رؤية المملكة 2030، حيث تواصل الوزارة طرح وإطلاق العديد من المبادرات والمشروعات المبتكرة التي تتعلق بجودة الحياة للمواطن والمقيم والزائر وترتبط ارتباطاً وثيقاً بمحاور الرؤية الثلاث “مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح”.

وأوضح أن تدشين المشاريع الخدمية ووضع حجر الاساس منها سوف ترسم خارطة التنمية المحلية المستقبلية تستهدف جميع فئات المستثمرين وبأنشطة متنوعة، مؤكداً أن الزيارة من شأنها أن تخلق العديد من الشراكات واتفاقيات التفاهم التي سيتم ترجمتها على أرض الواقع إلى مشروعات تنموية تحقق الأهداف وتوفر الوظائف وتسهم في نهضة وازدهار المنطقة، حيث تساعد في اختصار الطريق وتحديد التوجهات والخيارات الاستثمارية.

سيما وأن الوزارة بدأت بخلق بيئة تشريعية استثمارية جاذبة، كما قامت بتيسير الإجراءات الاستثمارية عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص” بطرح العديد من الفرص الاستثمارية بما يحقق الشفافية والعدالة في المنافسات، حيث أصبحت رحلة المستثمر ميسرة وإلكترونية بشكل كامل بدءًا من طرح الفرصة حتى توقيع العقد، مؤكداً أن منظومة الاستثمار البلدي تعزز من رفع جودة الحياة في المدن والارتقاء بخدماتها.