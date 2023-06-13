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أمين منطقة عسير: أكبر احتياجات منطقة عسير هي تحسين الطرق وأنسنة الأحياء ودرء أخطار السيول

صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 13 يونيو 2023 - 9:22 صباحًا

قال م. عبدالله الجبالي، أمين منطقة عسير، إن أكبر احتياجات منطقة عسير في الوقت الراهن هي تحسين جودة الطرق، وأنسنة الأحياء ودرء أخطار السيول التي تضر بالمنطقة.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “الراصد”، أن بعض طرق القرى لا يوجد بها سفلته، وتم رصدها للعمل على إصلاحها بطريقة متميزة.

وأوضح أن المنطقة يوجد بها ما يقرب من نصف مليون منزل في أكثر من 1000 مخطط، وجميعها تحتاج إلى أنسنة، بالإضافة إلى حقبة طويلة من السنوات للارتقاء بالمنطقة تدريجياً.

 

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صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 13 يونيو 2023 - 9:22 صباحًا
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Ahmed Maher

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