أمين منظمة التعاون الإسلامي يشيد بإطلاق المملكة حملة شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني

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أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن تقديره البالغ لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظها الله – بإطلاق حملة شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ونوه بالدور الذي تقوم به المملكة في دعم القضية الفلسطينية على مختلف الأصعدة، وجهودها لبث الاستقرار والسلام في المنطقة ودعمها المتواصل لقضايا العالم الإسلامي.

وحث معاليه، الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والإغاثية والمجتمع الدولي إلى الإسراع في تقديم المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني الذي يعيش محنة إنسانية قاسية تستدعي إبراز القيم الإسلامية السمحة في التضامن والتكافل والإغاثة.