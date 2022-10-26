أمين منظمة التعاون الإسلامي يلتقي برئيسة اتحاد الجمعية الفيدرالية لروسيا

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التقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، حسين إبراهيم طه، أمس، رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، فالنتينا ماتفيينكو، في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة الروسية موسكو.

وناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك كالأمن الغذائي لأفريقيا وتمكين المرأة.

من جانب آخر التقى معاليه بنائب رئيس مجلس مفتي روسيا ، روشان أبياسوف ، والبطريرك كيريل مطران كازان وتتارستان (بطريركية الكنيسة الأرثوذكسية الروسية)، وخلال الاجتماعين أكد الجانبان على أهمية الحوار والتفاهم بين أتباع الأديان والثقافات.