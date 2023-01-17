أمين منظمة التعاون الإسلامي يلتقي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني

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التقى معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، في العاصمة نواكشوط ، أمس، معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، سالم ولد مرزوق، وذلك في إطار زيارة العمل التي يجريها إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وتناول اللقاء مناقشات القضايا ذات الاهتمام المشترك وتركزت بشكل خاص على الاستعدادات الجارية لانعقاد الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المقرر انعقادها في نواكشوط يومي 16 و 17 مارس 2023.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الرئيسية المطروحة على جدول أعمال المنظمة، وخاصة القضية الفلسطينية والوضع في أفغانستان، وشددا على ضرورة بذل قصارى الجهود للإسهام في مواجهة التحديات التي تواجه بعض الدول الأعضاء في المنظمة وخاصة منها دول منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد.

وأشاد الأمين العام بالدعم الثابت الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الموريتانية لمنظمة التعاون الإسلامي، وبالتقدم المحرز في الاستعدادات لتنظيم الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، معرباً عن شكره للسلطات الموريتانية على انخراطها بتسخير كل الإمكانات لضمان إنجاح المؤتمر.