أمين منظمة التعاون الإسلامي يلتقي وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان

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التقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في نواكشوط بموريتانيا أمس، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان عزرا زيا، وذلك على هامش انعقاد الدور 49 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وبحث اللقاء أوجه التعاون الثنائي بين المنظمة والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك القضية الفلسطينية والأوضاع في أفغانستان ودول الساحل وحقوق المجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء بالمنظمة، وقضية الإسلاموفوبيا.