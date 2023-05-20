أمين منظمة التعاون الإسلامي يهنئ المملكة بنجاح قمة جدة

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قدم معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وللمملكة العربية السعودية على نجاح القمة العربية التي اختتمت أعمالها أمس بمدينة جدة، وأشاد بالدور الريادي الذي اضطلعت به المملكة العربية السعودية لضمان نجاح القمة العربية، الذي من شأنه أن يعزز أواصر التضامن والتعاون في المنطقة ويعطي دفعة جديدة للجهود المبذولة لإيجاد الحلول المناسبة لمجمل القضايا والتحديات التي تواجهها.

وعبر معاليه عن ثقته بأن رئاسة المملكة العربية السعودية للقمة العربية والقمة الإسلامية الرابعة عشرة ستسهم في تعزيز التعاون وتنسيق المواقف بين المجموعتين.