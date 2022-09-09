أم القرى تطلق الاثنين برنامج دعم النشر في المجلات المصنَّفة ضمن (Nature Index)

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حدد وكالة جامعة أم القرى للدراسات العليا والبحث العلمي يوم الاثنين القادم موعداً للتقديم على برنامج دعم النشر في المجلات المدرجة ضمن فهرس Nature Index عبر نظام إدارة المنح الإلكتروني، وذلك يأتي بالتوافقُ مع خطة الجامعة الإستراتيجية 2027.

وبيَّنت الوكالة سقف تمويل النشر في هذا البرنامج بحسب فئة المجلات التي تم النشر فيها يصل إلى 50.000 ريال وفق الضوابط المعلن عنها في صفحة البرنامج على الموقع الإلكتروني لعمادة البحث العلمي، مؤكدة أن هذا البرنامج يأتي امتداداً لبرامج المنح البحثية التي تقدمها الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والمدعومة من الموارد الذاتية للجامعة التي تسعى إلى توفير الدعم المالي اللازم للنشر في المجلات العلمية المرموقة والمصنفة دولياً بما يعزز مكانة الجامعة عالمياً، داعية للاطلاع على تفاصيل البرنامج على الرابط التالي: https://uqu.edu.sa/dsr/124153.