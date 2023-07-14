“أم القرى” تفتح قبول الدراسات العليا

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أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة أم القرى عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا “دون رسوم دراسية” في مرحلة الدبلوم العالي، والماجستير، والدكتوراه، للعام الجامعي 1445هـ، ابتداءً من 17 يوليو الجاري حتى 29 من الشهر ذاته.

وأوضحت أن الشروط العامة للقبول في برامج الدراسات العليا تتمثل في أن يكون المتقدم سعوديَ الجنسية، أو حاصلاً على منحة دراسية للدراسات العليا، وكذلك حصول المتقدم على تقدير جيد جداً في الدرجة العلمية السابقة للبرنامج المتقدّم عليه.

وأضافت أن الشروط تتضمن أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل من جامعة سعودية، أو من جامعة معترف بها، ويشترط معادلة الشهادة إذا كانت الشهادة من جامعة خارج المملكة إلى جانب الحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار القدرات العامة للجامعيين على ألا يتجاوز تاريخ نتيجة الاختبار خمس سنوات.

وأفادت العمادة أنه يُستثنى من شرط اللغة المتقدمون الحاصلون على درجات علمية من جامعات الدول الأجنبية التي اللغة الرسمية فيها هي اللغة الإنجليزية.