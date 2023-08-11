«أم القرى» تنشر نص الموافقة على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، بحسب الصيغة المرافقة.

ثانياً: قيام الهيئة العامة للنقل بالآتي:

1- مراعاة لائحة المحافظة على الذوق العام، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) وتاريخ 4 /8 /1440هـ، وإجراءات ضبط مخالفاتها، وصلاحيات الجهات المعنية بذلك، عند تطبيقها للائحة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.

2- مراجعة اللائحة -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد مرور سنة على تطبيقها، والرفع عما تراه من مقترحات في شأنها، إن وجدت.