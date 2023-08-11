«أم القرى» تنشر نص الموافقة على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

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نشرت صحيفة «أم القرى» نص قرار مجلس الوزراء رقم (44) بشأن الموافقة على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، وذلك بتاريخ 14 /01 /1445هـ
وجاء نص القرار كالتالي:
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 35124 وتاريخ 17 /5 /1444هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم 7466 وتاريخ 13 /8 /1443هـ، في شأن مشروع لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام.
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على لائحة المحافظة على الذوق العام، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) وتاريخ 4 /8 /1440هـ.