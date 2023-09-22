“أم عايش”.. سيدة من حائل تبيع شعارات اليوم الوطني منذ 20 عاما

استعرضت قناة “العربية”، قصة سيدة من منطقة حائل تقوم ببيع شعارات اليوم الوطني منذ 20 عاما.

وأعربت السيدة “أم عايش” عن مدى حبها لوطنها، وتقدير جهود القيادة الحكيمة.

وأوضحت أنها تبيع شعارات اليوم الوطني للمملكة منذ ما يقارب 20 عاما، في منطقة حائل.

وثمنت كافة الجهود الكريمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من أجل رفعة الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه.