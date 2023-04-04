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أنا متعدد وغير متطرف مع أسلوب واحد.. الشاعر سعد علوش يتحدث عن تجربته الشعرية بين الحداثة والتقليد (فيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 4 أبريل 2023 - 4:02 مساءً
  • تحدث الشاعر سعد علوش، عن تجربته الشعرية بين بين الحداثة والتقليد.

وقال علوش، خلال ظهوره ببرنامج “الليوان” الذي قدمه عبد الله المديفر عبر شــاشة قناة روتانا خليجية: “أنا أنظر أن الحالة بين المعسكرين إيجابية، إذا حدث نأخذ الأفضل من هذا والأفضل من هذا ولا يعني أنه يجب أن نكون متطرفين”.

واستشهد بكلمات امن القرآن الكريم، قائلًا: “كما قال الله تعالى: وجعلناكم أمة وسط، والشاعر يبدأ من هذا المبدأ سيكتب إذا كان شاعر موهوب يسستطيع أن يمزج بين الشيئين، كما أعتقد أن نجاح الشاعر وبقائه منطلق من هذا الشئ”.

وأشار: “أنا لست متطرف مع أسلوب واحد في الشعر أنا متعدد”.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 4 أبريل 2023 - 4:02 مساءً
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wafaa elshahat

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