أنا متعدد وغير متطرف مع أسلوب واحد.. الشاعر سعد علوش يتحدث عن تجربته الشعرية بين الحداثة والتقليد (فيديو)

تحدث الشاعر سعد علوش، عن تجربته الشعرية بين بين الحداثة والتقليد.

وقال علوش، خلال ظهوره ببرنامج “الليوان” الذي قدمه عبد الله المديفر عبر شــاشة قناة روتانا خليجية: “أنا أنظر أن الحالة بين المعسكرين إيجابية، إذا حدث نأخذ الأفضل من هذا والأفضل من هذا ولا يعني أنه يجب أن نكون متطرفين”.

واستشهد بكلمات امن القرآن الكريم، قائلًا: “كما قال الله تعالى: وجعلناكم أمة وسط، والشاعر يبدأ من هذا المبدأ سيكتب إذا كان شاعر موهوب يسستطيع أن يمزج بين الشيئين، كما أعتقد أن نجاح الشاعر وبقائه منطلق من هذا الشئ”.

وأشار: “أنا لست متطرف مع أسلوب واحد في الشعر أنا متعدد”.

أنا متعدد وغير متطرف مع أسلوب واحد..

الشاعر سعد علوش يتحدث عن تجربته الشعرية بين بين الحداثة والتقليد#سعد_علوش_في_ليوان_المديفر

⠀@almodifer pic.twitter.com/2hicsVIwn4 — الليوان (@almodifershow) April 3, 2023

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