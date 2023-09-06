“أندرويد” بحُلة جديدة ومزايا إضافية

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أجرت شركة “جوجل” الأمريكية تغييراً للهوية البصرية الخاصة بالعلامة التجارية الشهيرة لنظام التشغيل “أندرويد”، لتتخذ حُلة جديدة ثلاثية الأبعاد مع إطلاق مزايا إضافية.

وأوضحت الشركة أن العلامة التجارية لأندرويد خضعت للعديد من التحديثات بما يتوافق مع احتياجات المجتمع، منها تصميم جديد مستوحى من لغة “ماتريال”، إلى جانب تغيير الحرف الأول إلى حرف كبير ليصبح الاسم “Android”.

كما رافق هذا التغيير إضافة عدة مزايا تعمل بالذكاء الاصطناعي، على رأسها أداة “Assistant At a Glance” لتلقي إشعارات بمعلومات الطقس، وتطبيق “Image Q&A on Lookout” لمساعدة المكفوفين على معرفة تفاصيل الصور، وخاصية استيراد صور المحفظة “Google Wallet Pass” لرقمنة البطاقات.