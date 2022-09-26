أبرز الموادمحليات

أندية منسوبي وزارة الداخلية تشارك في “عز الوطن”

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 26 سبتمبر 2022 - 9:55 مساءً

المناطق_واس

 

شاركت أندية منسوبي وزارة الداخلية في فعاليات وزارة الداخلية (عِزّ الوطن) احتفالًا باليوم الوطني الـ (92) في واجهة الرياض، وفي عدد من مناطق المملكة.

 

ونظمت الأندية حفلًا للأعضاء والزوار في ناديي الرياض ومكة المكرمة، شمل برنامجًا ترفيهيًا للأطفال، وعرضًا مسرحيًا، إضافة إلى فن العرضة السعودية وأوبريت وطني بمشاركة فرق شعبية شكلت جميع ألوان الرقصات الشعبية في مناطق المملكة.

 

أخبار قد تهمك

وكانت وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية قد اختتمت مشاركتها في هذه المناسبة بإقامة معرض وأجنحة تقدم برامج تفاعلية وترفيهية وتوعوية، وفعاليات وعروضاً ميدانية تحت عنوان (عِزّ الوطن)، واستقبلت الزوار خلال الفترة من 21 حتى 24 سبتمبر الجاري في واجهة الرياض.

Advertisements
Advertisements

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 26 سبتمبر 2022 - 9:55 مساءً
صورة Waleed

Waleed

زر الذهاب إلى الأعلى
Advertisements