أنشليوتي يكشف طقوسه ووجبته المفضلة يوم نهائي دوري الأبطال

المناطق_متابعات

صرح كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أنه بات يملك الخبرة للتعامل مع الضغط المصاحب لمباريات نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكداً أنه يستمتع بالأمر في الوقت الحالي، لكنه قد يشعر ببعض التوتر في ليلة المباراة.

المدرب الإيطالي، الذي حصد لقب دوري الأبطال 4 مرات كمدرب ومرتين كلاعب، قال في مؤتمر صحفي: “شعور القلق والخوف طبيعي وسيأتي لاحقاً، لكن قبل ذلك يجب أن أستمتع بهذا الأسبوع”.

وقال أنشيلوتي الفائز بلقب الدوري في البطولات الخمس الكبرى في أوروبا: “ربما أشعر بالقلق يوم السبت ولدي خبرة في مثل هذه المباريات وفريقي يمنحني ثقة كبيرة، وأرى أن الفريق يتحلى بتركيز كبير في المباراة، ويفكر في دوري الأبطال لذا لدي ثقة كبيرة”.

طقوس أنشيلوتي

وأكد المدرب الإيطالي المخضرم أن أفضل طريقة للتغلب على التوتر هو إعطاء تعليمات واضحة للاعبين لما يريد تنفيذه في النهائي.

من جهة ثانية كشف أنشيلوتي عن طقوسه قبل المباراة وقال: “أحب أكل البروكلي والسلمون والمعكرونة… ثم أخذ ساعة من القيلولة، إذا تمكنت من ذلك، ثم أفكر في المباراة”.

كما أعرب المدرب الإيطالي عما سيمثله تتويج فريقه باللقب قائلاً: “نحن واعون أننا فعلنا الكثير من الأمور الإيجابية، ويجب أن نضع حبة الكرز فوق الكعكة، وهذا سيحدث بالفوز بلقب دوري الأبطال”.

وفاز ريال بلقب الدوري الإسباني، واختتم الموسم بقوة، وسيبحث عن تعزيز رقمه القياسي بالفوز باللقب للمرة 15 عندما يواجه بوروسيا دورتموند في استاد ويمبلي في لندن.

وكال المدرب البالغ عمره 64 عاماً المديح لمنافسه الألماني بعدما أطاح فريق باريس سان جيرمان من الدور نصف النهائي.

وقال أنشيلوتي: “دورتموند فريق سريع جداً في التحولات، ويتمتع بالخبرة، لكن أكثر ما يقلقني في المباريات الأخيرة وخاصة أمام سان جيرمان هو الروح والكفاح والرغبة في الوصول إلى المباراة النهائية، وهذا أكثر ما لفت انتباهي وأكثر ما يقلقني”.

وستكون مباراة السبت هي الأخيرة للألماني توني كروس مع الفريق الإسباني قبل المشاركة مع منتخب ألمانيا في بطولة أوروبا الشهر المقبل.

وقال أنشيلوتي “أتمنى أن ينهي كروس مسيرته بلقب جديد في دوري الأبطال، لكن مسيرته لا تحتاج إلى ذلك حتى يدخل التاريخ، فهو لاعب مذهل بالفعل. إنه يملك مكاناً في تاريخ ريال مدريد وكرة القدم، حتى دون أن يضيف لقباً جديداً”.