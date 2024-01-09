أنشيلوتي: أحترم سيميوني.. وVAR تحتاج التحسين

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وصف كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الثلاثاء، أتلتيكو منافسه في نصف نهائي بطولة كأس السوبر، بأحد أفضل فرق العالم، وذلك في حديثه خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة، الثلاثاء.

وأبدى أنشيلوتي احترامه لفريق برشلونة، موضحاً أنه لا يعلم ما إذا كان سيواجهه أو لا، «ولكن يجب احترامه لأنه المنافس في معظم البطولات وأبرزها الدوري، وكأس السوبر ودوري أبطال أوروبا».

وأشار مدرب ريال مدريد إلى أن علاقته مع دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الذي يواجه فريقه، الأربعاء، على ملعب الأول بارك، علاقة احترام في ظل التقائهما عدة مرات وتبادل أطراف الأحاديث بالتزامن مع المواجهات التي التقيا فيها، وقال: «نعرف بعضنا البعض، كما أن لديه تاريخًا عريضا مع أتلتيكو مدريد» وفق “الرياضية”.



وأبدى أنشيلوتي حزنه على رحيل البرازيلي ماريو زاجالو مدرب منتخب البرازيل سابقا وفرانتس بيكنباو أسطورة كرة القدم الألمانية الملقب بالقيصر.