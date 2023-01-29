أنشيلوتي: ريال مدريد ليس لديه هوية مُحددة.. وهذا ما أريده

أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، إنه لا يريد المشاركة مع تصريحات جيل مارين الرئيس التنفيذي لأتلتيكو، وقدم تعليق مثير للاهتمام للغاية لأولئك الذين يعتقدون أن ريال مدريد يفتقر إلى أسلوب اللعب.

وقال في المؤتمر الصحفي، قبل مباراة الليلة: “ريال سوسيداد يلعب بشكل جيد للغاية ويتمتع بديناميكية جيدة، وعلينا التحسن في الشوط الأول، بعد ما حدث ضد أتليتي، من المهم أن نلعب مباراة كاملة دفاعية وهجومية”.

وقدم تأملاته في ربع نهائي كأس الملك أمام أتلتيكو يوم الخميس الماضي، قائلًا: “لقد كانت مباراة تنافسية، أعتقد أننا نستحق الفوز من جانبنا، الباقي شيء لن أتحدث عنه، النظام الوحيد الذي أعرفه هو النظام الذي سأستخدمه ضد ريال سوسيداد”.

أنشيلوتي يرد على المنتقدين، قائلًا: “ريال مدريد لديه أكثر من أسلوب واحد في كرة القدم، كما أنني لم لم أقرأ تعليقاته المسؤول عن أتلتيكو، لكنني سمعت شيئًا، لا أريد التحدث عنه كل ما يمكنني قوله هو أن شخصيتي هي احترام جميع الآراء”.

ورد على أولئك الذين قالوا إن الفريق ليس لديه أسلوب لعب: “لقد قالوا ذلك أيضًا العام الماضي، لدينا جودة كرة القدم، وفي بعض الأحيان نقوم بها بشكل جيد وأحيانًا أقل جودة، مدريد ليس لديها هوية واضحة، لسبب بسيط هو أننا لا نريد أن تكون لدينا هوية”.

وأضاف: “نحن فريق يعرف كيف يفعل أشياء كثيرة، وليس واحدًا فقط وأنا أحب ذلك، و4-2-3-1 هي تشكيلتي المحببة، وخاصة من الناحية الدفاعية، في بعض الأحيان لعب مودريتش هناك كصانع ألعاب، وأحيانًا أسينسيو وأحيانًا رودريجو”.

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