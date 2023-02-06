أنشيلوتي يورط ريال مدريد قبل مواجهة الأهلي بكأس العالم للأندية

لم يتعاقد ريال مدريد مع أي صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي المُنقضي، حيث برر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، أنهم ليسوا بحاجة إلى أي تعاقدات جديدة في فترة الانتقالات الحالية.

وقبل المٌغاردة إلى المغرب، من أجل اللعب في كأس العالم للأندية، بدأ لاعبي الريال يعانون من أزمة الإصابات، حيث أصيب الفرنسي بنزيمة، وكان أخر من سقطوا في صفوف المرينجي هو الحارس العملاق كورتوا.

وقال الإيطالي في تصريح سابق: “لم نذهب إلى سوق الشتاء لأننا لم نكن مضطرين لذلك، إذا كنت تخطط لعملية الصب جيدًا في الصيف، فلن تحتاج لاستخدام السوق الشتوي، و عندما ترى لاعبًا في يناير، فهذا يعني أن شيئًا ما قد حدث”.

وخسر الفريق الاول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بهدف دون رد أمام ريال مايوركا قبل أن يُسافر إلى المغرب لخوض نصف نهائي مونديال الأندية ضد الأهلي المصري، وبذلك يكون المرينجي قد تراجع كثيرًا عن المتصدر برشلونة.

جدير بالذكر، أن تفسير كارلو أنشيلوتي لعدم تحرك ريال مدريد في فترة الانتقالات الأخيرة يبدو منطقيًا عندما يكون لديك فريق جيد يأتي من موسم ناجح للغاية، ما لم يعتمد عليه المدرب، ولا يمكن لأحد التنبؤ به,

وكانت سلسلة من المشاكل الجسدية في بداية عام 2023 ، حيث أصيب العديد من نجوم الفريق، في خضم انخفاض في الأداء، جعل الفريق يصل إلى كأس العالم للأندية وهو منقوص العدد.

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