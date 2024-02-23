أنظار عشاق الخيل تتجه نحو الرياض لمتابعة “كأس السعودية 2024”

المناطق_واس

تتجه أنظار محبي وعشاق سباقات الخيل من جميع أنحاء العالم، صوب العاصمة الرياض، لمتابعة سباقات الحدث الأغلى من نوعه، كأس السعودية 2024 في نسختها الخامسة، والتي تقام خلال الفترة من 23 – 24 فبراير الجاري، بمشاركة 244 جواداً تمثل 13 دولة، وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز في الجنادرية.

ويبلغ مجموع جوائز السباقات 37.6 مليون دولار، موزعة على 17 شوطاً بواقع 8 أشواط لأمسية غداً في الحفل رقم 103، و9 أشواط لأمسية بعد غدٍ في الحفل رقم 104، من موسم سباقات الرياض الذي ينظمه نادي سباقات الخيل، ويبلغ مجموع جوائز الشوط الختامي منفرداً والذي يحمل اسم “كأس السعودية”، 20 مليون دولار.

ويعد من أبرز أشواط الأمسية الأولى، شوط كأس طويق برعاية لوسد، لخيل الـ 4 سنوات فأكثر على مسافة 1800م رملي، ويبلغ مجموع جوائزه نصف مليون دولار، فيما تختتم هذه الأمسية بشوط كأس المنيفة برعاية وزارة الثقافة (فئة 1)، لخيل الـ 4 سنوات فأكثر ويمتد لمسافة 2100م عشبي، بجوائز قيمتها مليون ونصف المليون دولار.

ومن أبرز أشواط أمسية يوم السبت، كأس عبية للخيل العربية الأصيلة برعاية هيئة تطوير بوابة الدرعية (فئة 1)، وكأس الـ 1351 للسرعة برعاية البنك الأهلي السعودي (فئة 2)، وكأس نيوم برعاية هاودن (فئة 2)، بجوائز قيمتها 2 مليون دولار لكل شوط، بالإضافة إلى شوط كأس البحر الأحمر برعاية لونجين (فئة 3)، وجائزته 2.5 مليون دولار.

وتختتم أشواط الأمسيتين بالشوط المرتقب “كأس السعودية” (فئة1)، لخيل الـ4 سنوات فأكثر على المضمار الرملي لمسافة 1800م، حيث يتنافس على جوائزه 14 جواداً تمثل بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية كل من الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، والإمارات العربية المتحدة.

وبينما تدفع الولايات المتحدة الأمريكية بخمسة جياد في هذا الشوط، تشارك المملكة واليابان بأربع جياد لكلٍ منهما، حيث تحاول طوكيو الحفاظ على اللقب الأغلى الذي توجت به العام الماضي، ويمثل الإمارات جواد واحد فقط.