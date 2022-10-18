أنغامي تطلق مسابقة فنية عالمية بعنوان “صوت السعودية” عبر تطبيق  “تيك توك” بحثًا عن المواهب السعودية الشابة

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أطلقت أنغامي، منصة بث الموسيقى والترفيه الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هذا الأسبوع مسابقة عالمية عبر تطبيق “تيك توك” للبحث عن مواهب موسيقيّة سعودية جديدة وواعدة.

إحتفاءً بالمواهب الموسيقية الشابة في المملكة، تدعو مسابقة “صوت السعودية”، التي أطلقتها منصة أنغامي السعوديين في جميع أنحاء العالم والمواهب المحلية المُقيمة في السعودية، للمشاركة في استكشاف المواهب الفنية عبر تطبيق “تيك توك” (TikTok) سواء كانوا يتمتعون بموهبة الغناء أو التلحين أو الإنتاج أو المزج الموسيقي أو حتى العزف على الآلات الموسيقية من أي نوع. وسيحظى الفائزون النهائيون بفرصة تسجيل أعمال أصلية والتي سيتم إنتاجها وفقاً لأعلى المعايير الفنية، وستكون هذه الأغاني متاحة للاستماع والمشاهدة على أنغامي العام المقبل، كما سيتم دعوة الفائزين لأداء حفلات موسيقية في المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال إيدي مارون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في أنغامي: “نتطلع عبر هذه المسابقة إلى منح السعوديين في جميع أنحاء العالم منصة تتيح لهم إطلاق العنان لمواهبهم الموسيقية والاحتفاء بها، لاسيما وأن باب المشاركة في المسابقة مفتوح للمواهب من جميع الأعمار، ما يتيح لهم تحقيق أحلامهم بالوقوف على خشبة أشهر المسارح وبدأ مسيرتهم الفنية الاحترافية. كما ونتوقع أن تشهد المسابقة منافسة قوية خاصةً وأننا بصدد اكتشاف عدد هائل من المواهب التي لم يسبق اكتشافها. لذا، أدعو الجميع للاستمتاع بالمواهب الجديدة المذهلة”.

ومن المقرر أن تنطلق الحملة في 12 أكتوبر، حيث سيتوجب على المشاركين إرفاق هاشتاغ #SoundofSaudi #صوت_السعودية عند تحميل وإرسال أعمالهم المصورة، لينتقلوا بعد ذلك إلى مرحلة التصفيات حيث سيتم تحديد قائمة المتسابقين النهائية من قبل لجنة تحكيم تضم عدداً من المؤثرين والمختصين، ليتم بعدها الإعلان عن أسماء الفائزين والاحتفاء بهم.

أما المتابعون عبر “تيك توك”، فسيحظون أيضاً بفرصة أداء دويتو مع المتسابقين، وخلال كل مرحلة، يمكن للمتابعين دعم المتسابقين المفضلين لديهم من خلال التصويت العام عبر “تيك توك”. وسيحظى الفائزون من مختلف الفئات، بفرصة تسجيل وإنتاج عمل موسيقي أصلي من إنتاج أنغامي.

التحدي مفتوح للمواهب المقيمة في المملكة العربية السعودية والمواهب السعودية في جميع أنحاء العالم. ويجب على المشاركين استخدام هاشتاغ #صوت_السعودية والفلتر ذي العلامة التجارية الخاص بالحملة ليكونوا مؤهلين للمشاركة. وعلى المتسابقين من خلال الأداء الصوتي استخدام أصواتهم بدون إضافة مؤثرات صوتية. بالإضافة إلى ذلك، قامت أنغامي بتخصيص صفحة لصوت السعودية داخل التطبيق بهدف توجيه المشاركين ودعمهم طوال فترة المسابقة. وتشمل هذه الصفحة استوديو تحليلي عبر اللايڤ راديو للتحدث عن المواهب بالإضافة إلى فقرة من البودكاست لتوجيه المواهب وتعليمهم كيفية تصوير فيديوهاتهم على تيك توك. كما وتقدم أنغامي ميزة التشاور مع أحد الخبراء الموسيقيين للإجابة على جميع أسئلة المتسابقين.

من جهته قال أحمد الرشيد، مدير مكتب أنغامي في السعودية: “عبر هذه المبادرة المشتركة، يمكننا جميعا الاحتفاء بمستقبل أكثر إشراقاً للمواهب الموسيقية الصاعدة في المملكة العربية السعودية، فإلى جانب الاهتمام المحلي الواسع، سيحصل الفائزون على جائزة من شأنها أن تكون ركيزة أساسية لمسيرتهم الفنية. ونحن في أنغامي، واثقون بقدرة هذه المسابقة على إثراء المشهد الموسيقى السعودي عبر تحدٍ مثير وحافل بالتشويق والحماس، لاسيما وأنها تشكل جزءاً رئيسياً من التزامنا بتزويد جمهورنا المتنامي والذي يزيد على 70 مليون مستخدم، بأفضل التجارب والمزايا الجديدة المبتكرة”.

وانطلاقاً من سعيها للحفاظ على مكانتها كمنصة رائدة للموسيقى والترفيه في المنطقة، تلتزم أنغامي بتزويد المستخدمين بتجارب لا تضاهى مدفوعة بالتقنية.

لتنزيل التطبيق، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.anghami.com.

عن أنغامي

أنغامي هي المنصة التكنولوجية الأولى والأشهر والأسرع نمواً في مجال البث الموسيقي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي الخيار المفضل للموسيقى العربية والعالمية والترفيه، وابتكارات الفنانين، وفتح نافذة التواصل بين الناس. ومن خلال منظومتها الشاملة والغنية بخيارات الموسيقى والبودكاست والفعاليات وغيرها، توفر أنغامي الأدوات اللازمة لأي شخص كي يبدع ويوائم ويشارك صوته مع العالم أجمع.

وكانت أنغامي عند إطلاقها في عام 2012 أول منصة لبث الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل على رقمنة قطاع الموسيقى. وهي تضم اليوم أكبر قائمة تحتوي على أكثر من 72 مليون أغنية ومحتوى مرخص من أهم الشركات العربية والفنانين والموزعين المستقلين، متاحة لأكثر من 75 مليون مستخدم مسجّل. وأبرمت أنغامي شراكات مع أكثر من 40 شركة اتصالات لتسهيل عملية الاشتراك وجذب المستخدمين، بالإضافة إلى بناء علاقات طويلة الأمد وتوفير المحتوى الموسيقي من أهم العلامات التجارية العالمية مثل “يونيفرسال” و”سوني” و”وارنر” و”ميرلين”، وتدأب باستمرار على ترخيص وإنتاج محتوى جديد وأصلي. ويقع المقر الرئيسي لأنغامي في أبوظبي، ولها مكاتب في بيروت ودبي والقاهرة والرياض. كما أنها تنشط في 16 دولة مختلفة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد توسعت مؤخرًا لتضم الولايات المتحدة الأميركية وكندا وقريبًا في أوروبا. وهي الخدمة الوحيدة المتاحة باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية؛ كما أنها قريبة دوماً من قاعدة عملائها، ليس فقط من خلال تواجدها في مختلف أرجاء المنطقة وإنما أيضاً بفضل نقاط بيانات المستخدمين التي تعالجها يومياً والبالغة حوالي 56 مليون نقطة.

للمزيد من المعلومات حول أنغامي، يرجى زيارة الرابط: https://anghami.com.

بيان تحذيري فيما يخص البيانات الاستشرافية

يحتوي هذا الخبر الصحفي على بيانات استشرافية متوافقة مع أحكام بيان “الملاذ الآمن” المنصوص عليها في قانون “إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة” الصادر عام 1995 في الولايات المتحدة. وقد تختلف النتائج الفعلية بالنسبة لشركة أنغامي عن توقعاتها وتقديراتها لذا ينبغي عدم اتخاذ هذه البيانات الاستشرافية بمثابة توقعات لإجراءات مستقبلية. وإن كلمات أو عبارات مثل “يتوقع”، و”يعتزم”، و”يضع ميزانية”، و”يعدّ”، و”يقدّر”، و”ينوي”، و”يخطط”، و”يمكن”، و”وسوف”، و”قد”، و”يعتقد”، و”يواصل”، و”ربما”، و”من المحتمل” وغيرها من التعابير المشابهة (أو صيغة النفي الخاصة بها) تهدف إلى تحديد مثل هذه البيانات الاستشرافية. وقد تنطوي هذه البيانات الاستشرافية على مخاطر ومعلومات غير مؤكدة وعوامل يمكن أن تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عما تتم مناقشته فيها. ويعتبر العديد من هذه العوامل خارجاً عن سيطرة أنغامي ويصعب التنبؤ به. وتتضمن هذه العوامل على سبيل المثال لا الحصر: تبعات جائحة “كوفيد – 19” على أعمال أنغامي؛ العواقب المتأتية من أية دعاوى قانونية قد يتم رفعها ضد الشركة عقب الإعلان عن الاتفاقية والمعاملات المنصوص عليها ضمنها؛ تعديل القوانين واللوائح المعمول بها؛ احتمال تأثر أنغامي سلباً بعوامل اقتصادية، تجارية و/ أو تنافسية أخرى؛ المخاطر والشكوك الأخرى المُشار إليها في التقرير السنوي للشركة على الاستمارة F-4 (ملف رقم 260234-333) المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وتم الإعلان عنها يوم 16 ديسمبر 2021، بما فيها الواردة في “عوامل المخاطرة”، وفي البيانات المالية الأخرى لشركة أنغامي المتوفرة على الموقع الرسمي للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية www.sec.gov. وتنبه شركة أنغامي القراء من الاعتماد كلياً على أي بيانات تطلعية، والتي لا تغطي إلا اعتباراً من التاريخ المحدد. كما أن أنغامي لا تتعهد أو تقبل بأي التزام أو تعهد بالإفصاح علناً عن أي تحديثات أو مراجعات لأي بيانات تطلعية تُجرى لتعكس أي تغيير في توقعاتها أو أي تبدلات في الأحداث أو الأحوال أو الظروف التي يستند إليها أي بيان من هذا القبيل، إلا وفقاً لما تنصّ عليه القوانين.