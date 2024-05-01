أنمار الحائلي يُعلن رحيله عن رئاسة الاتحاد ومنح أصواته لـ لؤي ناظر

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أعلن أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد اليوم الأربعاء عن تقديم الأصوات التي يملكها في الجمعية العمومية لصالح لؤي ناظر الذي أعلن رسمياً تقدمه للترشح لرئاسة النادي يوم الأربعاء.

حيث قال أنمار الحائلي عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس” /تويتر سابقا/ للتواصل الاجتماعي “جماهير الاتحاد الوفية،، تشرّفت بخدمة نادينا طيلة الأعوام الماضية، وعملت أنا وزملائي في مجلس الإدارة كافة ما في وسعنا لخدمة هذا الكيان، ولم ندخر جهداً أو مالاً لإعادة الفريق إلى وضعه الطبيعي في المنافسة، والحمد لله أثمر عمل الأربعة أعوام الأولى عن تحقيق العديد من المنجزات؛ منها بناء فريق استطاع تحقيق اول بطولة سوبر لخزائن نادينا وإعادة لقب الدوري الاستثنائي بعد غياب طويل لخزائن نادينا والذهاب وتمثيل المملكة العربية السعودية في كأس العالم للأندية كأول نادي مستضيف للبطولة “.

وأضاف أنمار الحائلي “واليوم بعد أن أعلن الأستاذ لؤي ناظر عزمه للترشح لرئاسة النادي فإنني أؤكد ما أعلنته سابقاً بأنني سوف أقدّم الأصوات التي أملكها في الجمعية العمومية لصالحه، متمنياً له ولنادينا التوفيق والنجاح… جمهور الاتحاد العظيم كلمة شكرًا لاتوفيكم حقكم طيلة دعمكم.. السنوات الماضية شكرًا لكم من الأعماق .. ونراكم على خير”.