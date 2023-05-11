أنوي السفر إلى خميس مشيط لمدة ثلاثة أشهر فما حكم القصر والجمع؟ الشيخ سعد الشثري يوضح (فيديو)

قال الشيخ سعد الشثري إنه يجوز للإنسان أن يقصر في الصلاة في الطريق الذي يكون بين المدينة التي يسكنها والمدينة التي ينوي الإقامة فيها، موضحا أنها رخصة من الله سبحانه وتعالى للمسافرين.

وأضاف خلال مداخلة متلفزة على قناة السعودية في برنامج فتاوى أنه إذا وصل إلى خميس مشيط وعزم على الإقامة فيها، ولم يرد أن يتنقل لمدة ثلاثة أشهر، فبمجرد وصوله وجب عليه أن يتم الصلاة في أوقاتها، مستشهدا بقوله تعالى ” وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة”.

وأوضح بأن هذا السائل لا ينطبق عليه حكم هذه الآية لأنه ليس بضارب في الأرض، بالتالي لا يجوز له أن يجمع ويقصر في صلاته.