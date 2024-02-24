أهالي حفر الباطن يحتفون بيوم التأسيس بعدد من الفعاليات

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احتفت محافظة حفر الباطن بيوم التأسيس بإقامة عدد من الفعاليات التي نظمتها أمانة المحافظة في عدد من المواقع احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية بمشاركة الأهالي والزوار من داخل وخارج المحافظة.

ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” في جولات ميدانية، مظاهر الفرح للأهالي والمقيمين بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وتضمنت الفعاليات عدداً من الأركان المختلفة، شملت عروضاً لثقافات حفر الباطن، وأمسيات أدبية، وفنون الرسم والخط والإلقاء، ومسرحاً للأدب، ومسيرة الخيول والعرضة السعودية، بالإضافة لعدد من فنون الفلكلور السعودي.

وكانت أمانة حفر الباطن قد زينت الشوارع والحدائق والمرافق العامة بالأعلام الوطنية ابتهاجًا بهذه المناسبة.