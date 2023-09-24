أهالي رفحاء يحتفلون باليوم الوطني الـ93

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احتفل أهالي محافظة رفحاء ، باليوم الوطني الـ93، بحضور المحافظ فراج العماني, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والأهالي وذلك بمركز الاحتفالات على طريق المطار.

وبدأ الحفل الخطابي الذي نظمته بلدية المحافظة، بكلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم مدير تعليم رفحاء منيف الضوي، عقب ذلك توالت فقرات الحفل التي اشتملت على قصيدتين وطنيتين, وفليماً وطنياً، وأوبريتاً بعنوان “نحلم ونحقق”، ثم تكريم المشاركين.

واختتمت فقرات الحفل بالعرضة السعودية التي شارك فيها الحضور وسط فرحة وسرور بهذه المناسبة الوطنية الغالية.