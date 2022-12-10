“أهالي عرعر” يقضون العطلة الأسبوعية بالنزهات البرية الشتوية

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أسهمت عطلة نهاية الأسبوع ، في تزايد المتنزهين من العائلات والشباب ، للأماكن البرية المحيطة بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية ، بهدف استثمار العطلة للاستمتاع بالأماكن البرية لقضاء أجمل الأوقات وسط أحضان الطبيعة وتضاريسها، والأجواء الماطرة.

وتعد ” الموقدة” أو ما يسمى بالعاميّة بـ(شبّة النار )، والتي يجتمع الأصدقاء والأقرباء ، حولها ، لتضفي دفئًا على المحيطين حولها، تتسيد القهوة السعودية جلست الموقدة ، حيث يتبادلون الأحاديث ويسترجعون الذكريات الجميلة.

وتشهد محال لوازم الرحلات البرية ومحال المواد الغذائية ومحطات الوقود إقبالاً من قبل المتنزهين ، وخاصة أثناء هطول الأمطار، مما أدى إلى انتعاش الحركة الشرائية.

وأوضح عدد من المتنزهين أنهم يشيدون وينصبون المخيمات في أماكن صحراوية قريبة من عرعر، بحيث لا تؤثر على أماكن الرعي ويحافظون على نظافة الموقع ، مؤكدين أنهم يقضون أوقاتاً ممتعة في المتنزهات البرية وممارسة بعض الرياضات المتنوعة، مثل ممارسة المشي في الطبيعة الخلابة ، وكرة القدم، والطائرة ، وغيرها، وفقاً لـ” واس “.