أهالي محافظة البكيرية يحتفلون باليوم الوطني الـ 93

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احتفل أهالي محافظة البكيرية التابع لإمارة منطقة القصيم أمس، باليوم الوطني الـ ٩٣ , بحضور محافظ البكيرية محمد بن علي العريفي وعدد من المسوؤلين والأهالي بالمحافظة، وذلك في مركز الملك عبدالله الحضاري بالمحافظة.

وتضمن الاحتفال معرضًا شارك فيه عدد من الجهات الحكومية والأهلية وفعاليات مصاحبة، حيث ألقى محافظ البكيرية محمد العريفي كلمة بهذه المناسبة الغالية، كما تخلل الحفل أوبريت اليوم الوطني عبر ثلاث لوحات إنشادية ترسم حب الوطن.

وفِي ختام الحفل شارك المحافظ مع الأهالي والمسؤولين العرضة السعودية .