أهالي محافظة محايل يحتفلون بعيد الفطر المبارك

المناطق_عمر آل قايد

تصوير: علي مروعي

احتفل أهالي محافظة محايل عسير بعيد الفطر المبارك بالعديد من الفعاليات التي تأتي بتنظّيم من شباب المحافظة، بإشراف شيوخ واعيان أهالي المحافظة “بالساحة الشعبية وسط البلد”.

وبدأ الحفل الذي أقامه شباب المحافظة بالإفطار الجماعي وسلسلة من الفعاليات والفقرات، بمشاركة أهالي المحافظة وزوارها من المواطنين والمقيمين، بمختلف شرائح المجتمع، لنصنع لوحة جميلة تعبر عن أفراح الوطن، لتسهم في نشر البهجة بين أهالي المحافظة وزوارها لمشاركتهم الأفراح بهذه المناسبة الإسلامية السعيدة.

من جهته، أعرب شيخ شمل قبائل آل موسى محمد بن محي الدين آل مخالد؛ عن عميق شكره وامتنانه للقيادة الحكيمة على ما توليه من دعم لبرامج التنمية التي ينفذنها أهالي المحافظة على جميع الأصعدة معربين عن شكرهم لجميع الادارات الحكومية، فيما قدم مشايخ المحافظة، نيابة عن الأهالي، شكرهم وتقديرهم لمحافظ محايل، ولرئيس البلدية، على ما بُذل من جهود ومبادرات لقيت رضا واستحسان ومشاركة أهالي المحافظة ومراكزها.