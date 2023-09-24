أهالي مركز الشبحة بمحافظة أملج يحتفلون باليوم الوطني الـ ٩٣

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احتفل أهالي مركز الشبحة التابع لمحافظة أملج أمس باليوم الوطني الـ ٩٣ , بحضور رئيس المركز محمد الجهني ورئيس بلدية الشبحة المهندس عبدالكريم البلوي وأهالي المركز والمراكز المجاورة , وذلك بحديقة الاحتفالات العامة بمركز الشبحة .

وتضمن الحفل تدشين السارية الكهربائية بمسيرة وطنية شاركت فيها الإدارات الحكومية والهجن الأصيلة رافعين الأعلام الوطنية وصورة خادم الحرمين الشريفين وسمو لي عهده الأمين – حفظهما الله – ومرددين الاهازيج الوطنية .

واختتمت فقرات الحفل بمشاركة فرقة الشبحة التراثية التي أدت العديد من الألوان الشعبية التي تشتهر بها الشبحة شارك فيها الحضور وسط فرحة وسرور بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة.