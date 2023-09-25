أهالي مركز اليمامة يحتفلون باليوم الوطني الـ 93

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اختتمت فعاليات اليوم الوطني الـ 93 بمركز اليمامة بمحافظة الخرج وسط حضور من الأهالي والزوّار للاحتفاء بهذه الذكرى الوطنية.

واستمرت الفعاليات لمدة يومين وشهدت فعاليات متنوعة منها المسرح وتوزيع الهدايا والعرضة السعودية وسط تفاعل كبير من الحضور .

من جانبه هنأ رئيس مركز اليمامة الأستاذ فراج بن ضيدان أبو ثنين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما والشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 93.

وأشار رئيس مركز اليمامة أن ذكرى اليوم الوطني تمثل رمزاً للوحدة والتلاحم القائم بين القيادة والشعب وهو يوم تاريخي لا ينسى وذكرى راسخة في الأذهان منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه حتى عهدنا الحالي والذي يشهد عهد رؤية 2030 الرؤية الطموحة التي تسير بوطننا نحو التقدم والازدهار بفضل من الله ثم بمتابعة قيادتنا.

وقدم “أبو ثنين ” خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ محافظة الخرج على رعايته ومتابعته ودعمه لاحتفالات مركز اليمامة.