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أهداف مباراة ألمانيا واليابان في كأس العالم 2022

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 23 نوفمبر 2022 - 8:23 مساءً
أهداف مباراة ألمانيا واليابان
أهداف مباراة ألمانيا واليابان

حقق منتخب اليابان مفاجأة من العيار الثقيل بإسقاط ألمانيا بفوز خاطف، في مستهل مشوار المنتخبين بكأس العالم 2022.

ولعب منتخب ألمانيا ضد نظيره الياباني، الأربعاء، على ملعب خليفة الدولي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في كأس العالم 2022.

أهداف مباراة ألمانيا واليابان

وسيطر منتخب ألمانيا على المباراة منذ بدايتها، وكان قريبا من التسجيل في أكثر من مناسبة، غير أن جميعها باءت بالفشل.

وفي الدقيقة 33 من عمر المباراة، نجح منتخب ألمانيا في تسجيل الهدف الافتتاحي، وذلك عن طريق لاعبه إلكاي جوندوجان من ركلة جزاء.

وانتهى الشوط الأول بتلك النتيجة قبل أن يتمكن اليابانيون من قلب الطاولة في لحظة خاطفة من الشوط الثاني بتسجيل هدفين.

مباراة ألمانيا واليابان

وجاء الهدف الياباني الأول عن طريق ريتسو دوان في الدقيقة 75، قبل أن يضيف زميله تاكو أسانو الهدف الثاني في الدقيقة 83.

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وبتلك النتيجة حسم الساموراي الفوز بنتيجة 2-1 محققا أول 3 نقاط في مشواره بكأس العالم 2022.

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صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 23 نوفمبر 2022 - 8:23 مساءً
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