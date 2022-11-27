أهداف مباراة كرواتيا وكندا بكأس العالم (4-1).. فيديو

انتهت مباراة المنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم ونظيره الكندي، بفوز الأول برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.

بدأت المباراة بهدف سريع لـ “كندا” بواسطة نجم بايرن ميونيخ ألفونسو دايفيس الذي هز الشباك الكرواتية برأسية محكمة إثر عرضية من تاجون بوشانان من الناحية اليمنى، ليعلن عن أسرع الأهداف بمونديال قطر 2022.

وعاد المنتخب الكرواتي بهدف التعديل في الدقيقة الـ36 حيث سجل أندريه كراماريتش ليعــــيد المباراة إلى نقطة الصفر، بعد الضغط الكثيف في الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الأول، حيث تقدم إيفان بيريتشيتس على الناحية اليسرى ومرر الكرة إلى كراماريتش الذي سددها.

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هدف التعادل لكرواتيا!!!!!!!!! أندريه كراماريتش يعيد المباراة إلى نقطة الصفر! تعادل مستحق كرواتيا بطلة العالم بعد الضغط الكثيف في الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الأول.#كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 | #كرواتيا_كندا#Qatar2022 #WorldCup2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/bueqx8Evdz — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 27, 2022

وقبل انتهاء الشوط الأول سجل المنتخب الكرواتي الهدف الثاني، بعد صحوة عن طريق اللاعب ماركو ليفايا لكي يمنح التقدّم لمنتخب بلاده اثر تسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء عجز عنها الحارس ميلان بوريان.

وفي الدقيقة الـ76، كراماريتش يعزز النتيجة بالهدف الثالث، يريتشيتش يعكس الكرة إلى داخـــل منطقة الجزاء حيث كراماريتش الذي يروّض الكرة ويطلقها من بين المدافعين في الشباك الكندية مسجلاً هدفه الشخص الثاني.

وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع، منتخب كروتيا يضيف الهدف الرابع عبر البديل لوفرو ماير من هجمة مرتدة، ليفوز بالجولة الثانية ضمن مناسافات دور المجموعات في بطولة كأس العـــــالم ويقترب خطوة من التأهل.

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