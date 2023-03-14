أهمها الشاي الأخضر.. 5 أغذية للتخلص من سموم الرئة لدى المدخنين

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قالت أخصائية تغذية بارزة، إن الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين يمكنهم التخلص من سموم الرئة، عن طريق تناول 5 أغذية مهمة بينها الماء والشاي الأخضر والتوابل، وهو ما يساعد أيضا على دعم وظائف الكبد.

1. الماء: قالت الخبيرة، إن شرب الماء العادي لن يؤدي فقط إلى التخلص من جميع المكونات السامة من الجسم، بل سيؤدي أيضًا إلى تحسين الصحة العامة وجودة البشرة، ويمكن أن يساعد شرب ثمانية إلى 10 أكواب من الماء يوميًا على إزالة السموم من الجسم.

2. مضادات الأكسدة: رأت جوبتا أن مضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضراوات تعمل على تحييد وتقليل التوتر، كما تساعد أيضا على حماية الجسم من الآثار الضارة للتدخين، لذا هي عنصر أساسي في نظام التخلص من السموم للمدخنين.

3. ماء الديتوكس: هو ماء مملوء بالفواكه أو الخضار أو الأعشاب التي يعتقد أن لها خصائص عالية في إزالة السموم، وفق “جوبتا”، التي قالت إنه إذا كنت تحاول الإقلاع عن التدخين، فإن إضافة ماء الديتوكس إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك على التخلص من جميع المواد السامة من جسمك.

3. ماء الديتوكس: هو ماء مملوء بالفواكه أو الخضار أو الأعشاب التي يعتقد أن لها خصائص عالية في إزالة السموم، وفق “جوبتا”، التي قالت إنه إذا كنت تحاول الإقلاع عن التدخين، فإن إضافة ماء الديتوكس إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك على التخلص من جميع المواد السامة من جسمك.

4. البهارات: وفق الباحثة، تعتبر التوابل الممزوجة بالماء المحضرة في شاي أعشاب من أفضل المشروبات للمساعدة على إزالة السموم من الجسم، لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد المدخن على إزالة هذه المواد السامة.