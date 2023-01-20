أهمها حقيبة الإسعافات الأولية.. 9 نصائح لكشتة صحية

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قدمت مدينة الملك سعود الطبية عدداً من النصائح لأصحاب الكشتات، منها: اصطحاب أغطية، ووشاحات، وجوارب للتدفئة، وتجهيز حقيبة الإسعافات الأولية قبل الخروج في رحلة برية.

وأوصت بتجنب استخدام البنزين لإشعال النار، والمأكولات الدسمة، والحرص على الغذاء الغني بالخضراوات والفواكه، مع نظافة اليدين عند تحضير الطعام، واستخدام ثلاجة لحفظ اللحوم والدواجن.

وحذرت من النوم عند الفحم، أو الحطب، والمكان مغلق، ناصحةً بأخذ احتياطات الأمان خاصة خوذة الرأس عند قيادة الدراجات النارية، وممارسة الأنشطة الرياضية.