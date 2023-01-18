أهمها شرب الماء والنوم الجيد.. 12 نصيحة لتجنب الإصابة بالخرف

نصحت مؤسسة “أبحاث الزهايمر” البريطانية المتخصصة في دراسات الخرف، باتباع 12 نصيحة، لتجنب الإصابة بهذا المرض الذي وصفته بأنه “أكثر أمراض الشيخوخة رعبا”، مشيرة إلى أن أهمها شرب الماء والنوم الجيد.

وأضافت المؤسسة أن الغالبية العظمى من البشر لا يفعلون ما يكفي لدرء مخاطر الخرف الذي يؤدي إلى تدهور مستمر في أداء الدماغ.

وأوضحت أن النصائح الـ12 هي، النوم لما لا يقل عن 7 ساعات كل ليلة، وتنشيط الدماغ بانتظام بمنحها بعض التحديات، والحفاظ على النشاط الاجتماعي، والعناية بحاسة السمع، واتباع نظام غذائي متوازن، والحفاظ على النشاط البدني والإقلاع عن التدخين.

وتابعت أن النصائح تتضمن أيضا، شرب كميات كافية من المياه، والحفاظ على الكوليسترول عند مستوى صحي، والحفاظ على ضغط الدم في المعدل الطبيعي، وفي حالة الإصابة بالسكري يجب التعامل معه بأفضل طريقة ممكنة، والاهتمام بالسلامة العقلية.

من جانبه، قال كبير المسؤولين الطبيين في مؤسسة “أبحاث الزهايمر” جوناثان شوت، إن 30% فقط من الناس يعرفون أن بإمكانهم اتخاذ إجراءات لتقليل خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة.

وأضاف أن هناك بعض الأشخاص جينيا سيصابون بالخرف، لكننا نعلم الآن أن ما يصل إلى 40% من مخاطر الإصابة بالمرض في أنحاء العالم ربما يمكن تجنبها.