“أهم المفاهيم ‏السيبرانية”‏.. جلسة توعوية بهيئة تطوير حائل

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نظّمت إدارة الأمن السيبراني في هيئة تطوير منطقة حائل أمس، جلسة توعوية بعنوان “أهم المفاهيم السيبرانية” الموجهة إلى القيادة العليا بالهيئة، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية الأمن السيبراني وأبرز المخاطر والتهديدات التي تواجهها المنظمات في الفضاء الإلكتروني.
وتناولت الجلسة شرحًا لمفهوم الأمن السيبراني وأنواعه، بما في ذلك الأمن السيبراني للبنية التحتية، وأمن المعلومات، وأمن التطبيقات، والأمن السيبراني للشبكات، كما تمّ التطرق إلى أبرز المخاطر والتهديدات السيبرانية التي تواجهها المنظمات، مثل هجمات التصيد الاحتيالي، وبرامج الفدية، والاختراقات الإلكترونية.
وقدم خبير الأمن السيبراني المهندس يوسف الشاماني شرحًا لأساليب مكافحة الجرائم الإلكترونية، والخطوات الواجب اتباعها لحماية البيانات والأنظمة من الهجمات السيبرانية، مؤكداً أهمية دور القيادة العليا في نشر ثقافة الأمن السيبراني بين موظفي الهيئة، وتخصيص الموارد اللازمة لتعزيز الأمن السيبراني.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عمر العبدالجبار، أن هذه الجلسة تعد ضمن جهود هيئة تطوير منطقة حائل المستمرة لنشر الوعي بأهمية الأمن السيبراني وتعزيز قدراتها على مكافحة الجرائم الإلكترونية.