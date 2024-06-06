“أهم المفاهيم ‏السيبرانية”‏.. جلسة توعوية بهيئة تطوير حائل

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نظّمت إدارة الأمن السيبراني في هيئة تطوير منطقة حائل أمس، جلسة ‏توعوية بعنوان “أهم المفاهيم السيبرانية” الموجهة إلى القيادة العليا ‏بالهيئة، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية الأمن السيبراني وأبرز ‏المخاطر والتهديدات التي تواجهها المنظمات في الفضاء الإلكتروني.‏

وتناولت الجلسة شرحًا لمفهوم الأمن السيبراني وأنواعه، ‏بما في ذلك الأمن السيبراني للبنية التحتية، وأمن المعلومات، وأمن ‏التطبيقات، والأمن السيبراني للشبكات، كما تمّ التطرق إلى أبرز ‏المخاطر والتهديدات السيبرانية التي تواجهها المنظمات، مثل هجمات ‏التصيد الاحتيالي، وبرامج الفدية، والاختراقات الإلكترونية.‏

وقدم خبير الأمن السيبراني المهندس يوسف الشاماني شرحًا لأساليب ‏مكافحة الجرائم الإلكترونية، والخطوات الواجب اتباعها لحماية البيانات ‏والأنظمة من الهجمات السيبرانية، مؤكداً أهمية دور القيادة العليا في نشر ‏ثقافة الأمن السيبراني بين موظفي الهيئة، وتخصيص الموارد اللازمة ‏لتعزيز الأمن السيبراني.‏

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عمر العبدالجبار، أن هذه الجلسة ‏تعد ضمن جهود هيئة تطوير منطقة حائل المستمرة لنشر الوعي بأهمية ‏الأمن السيبراني وتعزيز قدراتها على مكافحة الجرائم الإلكترونية.‏