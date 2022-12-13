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“أوبك” تبقي على توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعامي 2022 و 2023

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 13 ديسمبر 2022 - 5:33 مساءً

المناطق_الرياض

تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” اليوم بتوقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط الخام في عامي 2022 و 2023 بعد خفضها عدة مرات، قائلة إنه في حين أن التباطؤ الاقتصادي “واضح تماما”، إلا أن هناك جانبا صعوديا محتملا يتمثل في تخفيف سياسة “صفر كوفيد” التي تبنتها الصين لمكافحة فيروس كورونا.

وبحسب “رويترز”، قالت أوبك في تقرير شهري إن الطلب على النفط في 2023 سيرتفع 2.25 مليون برميل يوميا، أو نحو 2.3 في المائة، بعد نمو 2.55 مليون برميل يوميا في 2022. ولم يتغير التوقعان. عن الشهر الماضي.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 13 ديسمبر 2022 - 5:33 مساءً
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Waleed

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