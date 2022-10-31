“أوبك”: فائض الإمدادات وراء قرار خفض إنتاج النفط

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قال هيثم الغيص أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن فائض الإمدادات في سوق النفط العالمية كان السبب الرئيس وراء قرار تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط في وقت سابق من الشهر الحالي خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من أول الشهر المقبل.

ونقلت “بلومبرج” عن الغيص قوله خلال المشاركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة “أديبك” اليوم “نتوقع ظهور فائض في السوق خلال الربع الأخير” من العام الحالي، مضيفا “نتوقع ظهور فائض في أوائل 2023 بسبب حالة الغموض الشديد التي تحيط بتوقعات نمو الاقتصاد العالمي وهذا هو السبب الرئيس وراء قرار أوبك بلس الذي يضم 23 دولة بقيادة كل من السعودية وروسيا خفض الإنتاج”.