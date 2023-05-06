أوراوا الياباني بطلا لدوري أبطال آسيا بعد فوزه على الهلال بهدف دون مقابل

نجح فريق أوراوا الياباني في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على الهلال بهدف نظيف في المباراة النهائية التي أقيمت السبت في ملعب سايتاما.