أوراوا الياباني بطلا لدوري أبطال آسيا بعد فوزه على الهلال بهدف دون مقابل

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نجح فريق أوراوا الياباني في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على الهلال بهدف نظيف في المباراة النهائية التي أقيمت السبت في ملعب سايتاما.
أحرز الفريق الياباني هدف المباراة الوحيد مع بداية أحداث الشوط الثاني في الدقيقة 48 من المباراة عن طريق لاعب الهلال كاريبو بالخطأ في مرماه.
بهذه النتيجة يتوج أوراوا الياباني باللقب بعد أن فاز في مجموع اللقاءين بهدفين مقابل هدف واحد.
وكانت مباراة الإياب التي أقيمت يوم السبت الماضي قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وخاض الهلال المباراة بتشكيل يتكون من
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف
خط الدفاع: سعود عبدالحميد – جانج هيون سو – علي البليهي – محمد البريك
خط الوسط: محمد كنو – عبدالله عطيف – أندريه كاريلو
خط الهجوم: عبدالله الحمدان – ميشيل ديلجادو – أوديون إيجالو
وتضم دكة بدلاء الهلال: محمد العويس – حبيب الوطيان – محمد جحفلي – خليفة الدوسري – حمد اليامي – ناصر الدوسري – مصعب الجوير – صلاح الشهري.