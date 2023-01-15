أوسبينا يغيب عن النصر في كأس السوبر

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أعلن نادي النصر غياب الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم 6 أسابيع بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة الفريق أمام الشباب، السبت، في قمة مواجهات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وأوضح النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي في «تويتر» موقع التواصل الإجتماعي، أن الأشعة التي أجريت للحارس الدولي الكولومبي أثبتت إصابته بكسر في أحد عظام المرفق، مؤكدًا غيابه عن الملاعب لمدة 6 أسابيع، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة بشكل أقوى.

وتشكل إصابة أوسبينا ضربة قوية للفريق الأصفر، الذي تنتظره مباريات مهمة في الفترة المقبلة، وأبرزها أمام الاتفاق والفتح والوحدة والتعاون وضمك في دوري روشن السعودي، إضافة إلى مباراة الاتحاد ضمن كأس السوبر السعودي في الـ26 من يناير الجاري.

ووفقًا لمدة الغياب التي حددها النادي بـ6 أسابيع، فإنه يرجح عودة أوسبينا في مباراة الباطن المقررة في الثالث من مارس المقبل ضمن مواجهات الجولة الـ19 من الدوري.

وشارك أوسبينا المنضم إلى صفوف الفريق النصراوي في صيف 2022 خلال 14 مباراة منها 13 دورية، وواحدة في كأس الملك.